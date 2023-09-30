Коллаборант из Одессы написал заявление на обмен в РФ

Коллаборант на интервью. Фото: скриншот с видео

Коллаборант из Одессы, получивший 13 лет лишения свободы, хочет уехать в Россию. Мужчина в 2022 году передавал оккупантам данные о расположении украинских военных.

Об этом Новини.LIVE узнали из интервью коллаборанта на канале Volodymyr Zolkin.

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Как отмечает сам предатель Украины, главной целью этого было заработать денег, однако расположение к России он также не отрицает.

"Я общался с российскими агентами ФСБ, которые мне посылали деньги за выполненные "работы". Я передавал адреса расположений воинских частей, количество личного состава и техники. Делал это, потому что думал, что так будет правильно", — отметил коллаборант.

Готовил подрыв водопровода

Из протокола дела известно, что мужчина в 2020 году уехал в Ровно с целью взорвать местный водопровод. Он систематически приходил к очистным сооружениям, изучал расположение и ждал взрывчатых материалов от российских спецслужб. Однако мужчина стал вызывать подозрение у охранника, так что дело завершить не удалось.

Задержали госпредателя в прошлом году в Одесской области. Сейчас его осудили на 13 лет, однако мужчина написал заявление на обмен в Россию, ведь он для них "свой человек".

Напомним, в Николаеве на скамью подсудимых отправили местного жителя, помогавшего врагу. Мужчина передавал оккупантам сведения о расположении и перемещении ВС Украины на территории региона.