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Пожизненное заключение: в Одессе осужден агент вражеской разведки

2 октября 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе осудили агента ГРУ
Задержанный с работниками СБУ. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по агенту российской военной разведки. Мужчина передавал врагу данные о местах дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

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По информации работников ведомства, задержан коллаборант в августе во время изучения места "прилета".

Что известно о предателе

После полномасштабного вторжения России предатель выехал во временно оккупированный Симферополь, где по собственной инициативе обратился в "военный комиссариат Крыма". Там одессит был завербован кадровым сотрудником главного управления разведки (ГРУ). Он дал подписку о негласном сотрудничестве в пользу РФ и получил оперативный псевдоним Diezel.

После получения 500 долларов США "аванса" за проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины агент вернулся в Одессу для сбора разведданных. Здесь он также пытался устанавливать контакты с местными стражами порядка, изучая их кандидатуры для пополнения агентурной сети российских спецслужб.

Позже, для прикрытия своей деятельности, мужчина устроился в одну из ОО, которая отвечает за поддержание правопорядка в городе.

Что нашли во время обыска

В ходе обысков по месту жительства злоумышленника обнаружены мобильные телефоны и электронные носители информации с доказательствами незаконной деятельности, а также оружие и боеприпасы.

Какое наказание грозит

В настоящее время государственному изменнику вынесли обвинения по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, коллаборант из Одессы, получивший 13 лет лишения свободы, хочет уехать в Россию. Мужчина в 2022 году передавал оккупантам данные о расположении украинских военных.

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