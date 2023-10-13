Притворялся волонтером и шпионил за ВСУ: в Одессе разоблачили вражеского агента
Служба безопасности Украины задержала российского информатора в Одессе. Мужчина под видом волонтера шпионил за украинскими бойцами и передавал полученные данные врагу.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
По информации ведомства, агент ГРУ для маскировки своей деятельности устроился водителем в местную ячейку международной благотворительной организации.
Чем занимался вражеский агент
Мужчина пытался обнаружить в месте ключевые укрепрайоны и другие места базирования подразделений ВСУ. Также врага интересовали возможные маршруты перемещения украинских войск в направлении южного фронта.
Отметим, что коллаборант сотрудничал с российской стороной еще с 2014 года. Тогда он проводил активную агитацию по созданию так называемой "Новороссии", но после провала плана кремлевские кураторы перевели его в режим ожидания.
Для коммуникации с оккупантами фигурант использовал заранее отработанные каналы связи через мессенджеры.
Что нашли во время обыска
У злоумышленника были изъяты оружие, боеприпасы и мобильный телефон с доказательствами коллаборационной деятельности.
Какое наказание грозит
СБУ сообщила предателю подозрение сразу по нескольким статьям. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается.
Напомним, в Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позициях ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.