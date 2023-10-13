Притворялся волонтером и шпионил за ВСУ: в Одессе разоблачили вражеского агента

СБУ задержала коллаборанта. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала российского информатора в Одессе. Мужчина под видом волонтера шпионил за украинскими бойцами и передавал полученные данные врагу.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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По информации ведомства, агент ГРУ для маскировки своей деятельности устроился водителем в местную ячейку международной благотворительной организации.

Чем занимался вражеский агент

Мужчина пытался обнаружить в месте ключевые укрепрайоны и другие места базирования подразделений ВСУ. Также врага интересовали возможные маршруты перемещения украинских войск в направлении южного фронта.

Отметим, что коллаборант сотрудничал с российской стороной еще с 2014 года. Тогда он проводил активную агитацию по созданию так называемой "Новороссии", но после провала плана кремлевские кураторы перевели его в режим ожидания.

Для коммуникации с оккупантами фигурант использовал заранее отработанные каналы связи через мессенджеры.

Что нашли во время обыска

У злоумышленника были изъяты оружие, боеприпасы и мобильный телефон с доказательствами коллаборационной деятельности.

Какое наказание грозит

СБУ сообщила предателю подозрение сразу по нескольким статьям. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позициях ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.