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Передавав дані про розташування ЗСУ: в Одесі судитимуть ворожого агента

6 жовтня 2023 12:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі судитимуть ворожого агента
Колаборант на лаві підсудних. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили чоловіка, який збирав дані про агентурний апарат українських спецслужб та позиції ЗСУ. Колаборант з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України. 

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Що відомо про колаборанта

За інформацією правоохоронців, зрадник був підозрюваним у кримінальному провадженні за обставинами масових заворушень на боці проросійських угруповань "Антимайдан" 2 травня 2014 року в Одесі. Від слідства переховувався на території так званої Придністровської молдавської республіки.

Російські спецслужби давали чоловікові певні завдання, після чого він збирав розвіддані щодо сил і засобів ЗСУ, які розташовані на території Одеси та області, а також про наявність особового складу та військової техніки біля кордонів з невизнаним Придністров'ям.

Яке покарання загрожує

Наразі за клопотанням прокуратури чоловік перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру за фактом державної зради, що карається довічним ув'язненням з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо агента російської воєнної розвідки. Чоловік передавав ворогу дані про місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО в Одесі. 

Також ми писали, що колаборант з Одеси, який отримав 13 років позбавлення волі, хоче виїхати до Росії. Чоловік у 2022 році передавав окупантам дані про розташування українських військових. 

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