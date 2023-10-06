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Передавал данные о расположении ВСУ: в Одессе будут судить вражеского агента

6 октября 2023 12:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе будут судить вражеского агента
Коллаборант на скамье подсудимых. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позиции ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

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Что известно о коллаборанте

По информации правоохранителей, предатель был подозреваемым в уголовном производстве по обстоятельствам массовых беспорядков на стороне пророссийских группировок "Антимайдан" 2 мая 2014 года в Одессе. От следствия скрывался на территории так называемой Приднестровской молдавской республики.

Российские спецслужбы давали мужчине определенные задачи, после чего он собирал разведданные по силам и средствам ВСУ, расположенным на территории Одессы и области, а также о наличии личного состава и военной техники у границ с непризнанным Приднестровьем.

Какое наказание грозит

По ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены, наказываемого пожизненным заключением с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении агента российской военной разведки. Мужчина передавал врагу данные о местах дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО в Одессе.

Также мы писали, что коллаборант из Одессы, получивший 13 лет лишения свободы, хочет уехать в Россию. Мужчина в 2022 году передавал оккупантам данные о расположении украинских военных.

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