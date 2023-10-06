Передавал данные о расположении ВСУ: в Одессе будут судить вражеского агента
В Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позиции ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.
Что известно о коллаборанте
По информации правоохранителей, предатель был подозреваемым в уголовном производстве по обстоятельствам массовых беспорядков на стороне пророссийских группировок "Антимайдан" 2 мая 2014 года в Одессе. От следствия скрывался на территории так называемой Приднестровской молдавской республики.
Российские спецслужбы давали мужчине определенные задачи, после чего он собирал разведданные по силам и средствам ВСУ, расположенным на территории Одессы и области, а также о наличии личного состава и военной техники у границ с непризнанным Приднестровьем.
Какое наказание грозит
По ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены, наказываемого пожизненным заключением с конфискацией имущества.
Напомним, Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении агента российской военной разведки. Мужчина передавал врагу данные о местах дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО в Одессе.
Также мы писали, что коллаборант из Одессы, получивший 13 лет лишения свободы, хочет уехать в Россию. Мужчина в 2022 году передавал оккупантам данные о расположении украинских военных.