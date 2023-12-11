У Миколаєві затримали російського агента, який коригував удари по місту

СБУ затримали зрадника. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) затримала агента ворожих спецслужб, який коригував удари по Миколаєву. Зрадник передавав російській розвідці дані про позиції та маршрути Сил оборони на півдні.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Читайте також:

Подробиці співпраці з ворогом

Чоловік намагався виявити можливі місця дислокації зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. За інформацію він отримував "зарплатню" від російських кураторів на банківську картку.

Після виконання всіх ворожих завдань окупанти обіцяли "евакуювати" свого поплічника на лівобережну частину Херсонщини, де проживали його батьки.

Скриншот листування з ворогом. Фото: СБУ

Втім, співробітники СБУ завадили реалізації цих "планів" — встановили місцеперебування російського агента та затримали його на спробі передачі розвідінформації загарбникам.

Скриншот листування з ворогом. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне увʼязнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) затримала в Одесі зрадника, який хотів шпигувати для російської ФСБ. Чоловік збирався балотуватися до Верховної Ради, аби мати більш детальну інформацію для ворожих спецслужб.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили літнього чоловіка у колабораціонізмі. Любитель "руського міра" підтримував у заборонених соцмережах збройну агресію РФ.