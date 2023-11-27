Підтримував агресію РФ — в Одесі викрили літнього колаборанта

Злочинець за ґратами. Фото: нововолинськ.com.ua

В Одесі правоохоронці викрили літнього чоловіка у колабораціонізмі. Любитель "руського міра" підтримував у заборонених соцмережах збройну агресію РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі підтримки ворога

Пенсіонер активно поширював антиукраїнський контент на своїй сторінці в заблокованих в Україні Однокласниках. Він робив репости із публікаціями у підтримку і звеличування "досягнень" приватної військової компанії ворога, учасники якої нібито неодноразово доводили свою "мужність" на ділі, а також ділився хвалебними висловлюваннями про "героїчні" вчинки окупантів.

Яке покарання загрожує

Наразі пенсіонера затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області викрили чоловіка, який збирав дані про агентурний апарат українських спецслужб та позиції ЗСУ. Колаборант з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала в Одесі російського інформатора.Чоловік під виглядом волонтера шпигував за українськими бійцями та передавав отримані дані ворогу.