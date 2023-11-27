Поддерживал агрессию РФ — в Одессе разоблачили пожилого коллаборанта

Преступник за решеткой. Фото: нововолынск.com.ua

В Одессе правоохранители разоблачили пожилого мужчину в коллаборационизме. Любитель "русского мира" поддерживал в запрещенных соцсетях вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали поддержки врага

Пенсионер активно распространял антиукраинский контент на своей странице в заблокированных одноклассниках в Украине. Он делал репосты с публикациями в поддержку и превозношение "достижений" частной военной компании врага, участники которой якобы неоднократно доказывали свою "мужество" на деле, а также делился хвалебными высказываниями о "героических" поступках оккупантов.

Какое наказание грозит

Пока пенсионера задержали и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позициях ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.

Также мы писали, что служба безопасности Украины задержала в Одессе российского информатора. Мужчина под видом волонтера шпионил за украинскими бойцами и передавал полученные данные врагу.