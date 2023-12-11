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В Николаеве задержали российского агента, корректировавшего удары по городу

11 декабря 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаеве задержали российского агента, корректировавшего удары по городу
СБУ задержали предателя. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента вражеских спецслужб, корректировавшего удары по Николаеву. Предатель передавал российской разведке данные о позициях и маршрутах Сил обороны на юге.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Подробности сотрудничества с врагом

Мужчина пытался выявить возможные места дислокации зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны ВСУ на территории региона. По информации он получал "зарплату" от российских кураторов на банковскую карту.

После выполнения всех враждебных задач оккупанты обещали "эвакуировать" своего приспешника на левобережную часть Херсонщины, где проживали его родители.

Скриншот переписки с врагом. Фото: СБУ

Впрочем, сотрудники СБУ помешали реализации этих "планов" — установили местонахождение российского агента и задержали его на попытке передачи развединформации захватчикам.

Скриншот переписки с врагом. Фото: СБУ

Какое наказание грозит

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Одессе предателя, который хотел шпионить для российской ФСБ. Мужчина собирался баллотироваться в Верховную Раду, чтобы получить более подробную информацию для вражеских спецслужб.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили пожилого мужчину в коллаборационизме. Любитель "русского мира" поддерживал в запретных соцсетях вооруженную агрессию РФ.

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