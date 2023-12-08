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Збирався шпигувати у Верховній Раді — в Одесі затримали агента РФ

8 грудня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Збирався шпигувати у Верховній Раді — в Одесі затримали агента РФ
Рекламна агітація зрадника. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Служба безпеки України (СБУ) затримала в Одесі зрадника, який хотів шпигувати для російського ФСБ. Чоловік збирався балотуватися до Верховної Ради, аби мати більш детальну інформацію для ворожих спецслужб.  

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Деталі діяльності зрадника

Чоловік збирав розвіддані та готував диверсії на території регіону. Також російський агент намагався виявити локації ППО та засобів берегової оборони міста, у тому числі протикорабельних комплексів ЗСУ.

Правоохоронці затримали чоловіка. Фото: СБУ

Останній місяць фігурант активно займався "розкруткою" власного образу як потенційного кандидата у народні депутати України.

Для цього він вступив до місцевої громадської організації, яка займається питаннями екології, а також розмістив свою політичну рекламу на декількох пасажирських маршрутках. 

Відомо, що гроші на його політичну діяльність були виділені російською стороною. Крім цього, він систематично отримував власну "зарплату" у 5,5 тисяч доларів. 

Крім того, зрадник написав заяву на вступ до кремлівської партії "Єдина Росія" і у разі захоплення регіону сподівався увійти до керівної ланки окупаційної адміністрації РФ.

Заява на вступ до російської партії. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує

Наразі державного зрадника затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили літнього чоловіка у колабораціонізмі. Любитель "руського міра" підтримував у заборонених соцмережах збройну агресію РФ. 

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала в Одесі російського інформатора.Чоловік під виглядом волонтера шпигував за українськими бійцями та передавав отримані дані ворогу.

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