Збирався шпигувати у Верховній Раді — в Одесі затримали агента РФ
Служба безпеки України (СБУ) затримала в Одесі зрадника, який хотів шпигувати для російського ФСБ. Чоловік збирався балотуватися до Верховної Ради, аби мати більш детальну інформацію для ворожих спецслужб.
Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.
Деталі діяльності зрадника
Чоловік збирав розвіддані та готував диверсії на території регіону. Також російський агент намагався виявити локації ППО та засобів берегової оборони міста, у тому числі протикорабельних комплексів ЗСУ.
Останній місяць фігурант активно займався "розкруткою" власного образу як потенційного кандидата у народні депутати України.
Для цього він вступив до місцевої громадської організації, яка займається питаннями екології, а також розмістив свою політичну рекламу на декількох пасажирських маршрутках.
Відомо, що гроші на його політичну діяльність були виділені російською стороною. Крім цього, він систематично отримував власну "зарплату" у 5,5 тисяч доларів.
Крім того, зрадник написав заяву на вступ до кремлівської партії "Єдина Росія" і у разі захоплення регіону сподівався увійти до керівної ланки окупаційної адміністрації РФ.
Яке покарання загрожує
Наразі державного зрадника затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили літнього чоловіка у колабораціонізмі. Любитель "руського міра" підтримував у заборонених соцмережах збройну агресію РФ.
Також ми писали, що Служба безпеки України затримала в Одесі російського інформатора.Чоловік під виглядом волонтера шпигував за українськими бійцями та передавав отримані дані ворогу.
Читайте Новини.LIVE!