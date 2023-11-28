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Шпигувала за місцями дислокації ЗСУ — в Одесі затримали ворожу шпигунку

28 листопада 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Шпигувала за місцями дислокації ЗСУ — в Одесі затримали ворожу шпигунку
Жінка у залі суду. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Служба безпеки України (СБУ) затримала в Одесі ворожу шпигунку. Жінка працювала на російське ГРУ та коригувала удари шахедів по місту.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України. 

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Зрадниця на лаві підсудних. Фото: СБУ

Деталі співпраці з ворогом

Зловмисниця передала агресору десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ. Зазначимо, що її спільників правоохоронці затримали ще у серпні, однак зрадниця продовжувала діяти й надалі в інтересах ворога. 

Вона надавала окупантам координати, за якими вони атакували місто. На фюзеляжах ворожих БпЛА загарбники робили надписи "від імені" прокремлівського Телеграм-каналу, який воєнна розвідка РФ використовує для вербування та співпраці з агентами.

Уламки ворожого дрона. Фото: СБУ

Зі своїм "куратором" жінка спілкувалася у популярному месенджері та передавала інформацію про "прильоти". 

Крім того, вона проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів обласного центру, які викликали "зацікавленість" у воєнної розвідки країни-агресора.

Яке покарання загрожує

Наразі ворожу агентку затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили літнього чоловіка у колабораціонізмі. Любитель "руського міра" підтримував у заборонених соцмережах збройну агресію РФ. 

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала в Одесі російського інформатора.Чоловік під виглядом волонтера шпигував за українськими бійцями та передавав отримані дані ворогу.

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