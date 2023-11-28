Шпионила по местам дислокации ВСУ — в Одессе задержали вражескую шпионку

Женщина в зале суда. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Одессе вражеский шпион. Женщина работала на российское ГРУ и корректировала удары "шахедов" по городу.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали сотрудничества с врагом

Злоумышленница передала агрессору десятки геолокаций, где, по ее убеждению, якобы базировались подразделения ВСУ. Отметим, что ее подельников правоохранители задержали еще в августе, однако предательница продолжала действовать и дальше в интересах врага.

Она предоставляла оккупантам координаты, по которым они атаковали город. На фюзеляжах враждебных БпЛА захватчики делали надписи "от имени" прокремлевского телеграмм-канала, который военная разведка РФ использует для вербовки и сотрудничества с агентами.

Обломки вражеского дрона. Фото: СБУ

Со своим куратором женщина общалась в популярном мессенджере и передавала информацию о "прилетах".

Кроме того, она проводила доразведку вблизи инфраструктурных объектов областного центра, вызвавших "заинтересованность" у военной разведки страны-агрессора.

Какое наказание грозит

Вражеского агента задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили пожилого мужчину в коллаборационизме. Любитель "русского мира" поддерживал в запретных соцсетях вооруженную агрессию РФ.

Также мы писали, что служба безопасности Украины задержала в Одессе российского информатора. Мужчина под видом волонтера шпионил за украинскими бойцами и передавал полученные данные врагу.