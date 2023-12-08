Собирался шпионить в Верховной Раде — в Одессе задержали агента РФ
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Одессе предателя, который хотел шпионить для российского ФСБ. Мужчина собирался баллотироваться в Верховную Раду, чтобы получить более подробную информацию для вражеских спецслужб.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
Детали деятельности предателя
Человек собирал разведданные и готовил диверсии на территории региона. Также российский агент пытался выявить локации ПВО и средств береговой обороны города, включая противокорабельные комплексы ВСУ.
Последний месяц фигурант активно занимался "раскруткой" собственного образа потенциального кандидата в народные депутаты Украины.
Для этого он поступил в местную общественную организацию, занимающуюся вопросами экологии, а также разместил свою политическую рекламу на нескольких пассажирских маршрутках.
Известно, что деньги на его политическую деятельность были выделены российской стороной. Кроме этого, он систематически получал собственную "зарплату" в 5,5 тысячи долларов.
Кроме того, предатель написал заявление о вступлении в кремлевскую партию "Единая Россия" и в случае захвата региона надеялся войти в руководящее звено оккупационной администрации РФ.
Какое наказание грозит
В настоящее время государственного изменника задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили пожилого мужчину в коллаборационизме. Любитель "русского мира" поддерживал в запретных соцсетях вооруженную агрессию РФ.
Также мы писали, что служба безопасности Украины задержала в Одессе российского информатора. Мужчина под видом волонтера шпионил за украинскими бойцами и передавал полученные данные врагу.
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