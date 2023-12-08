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Собирался шпионить в Верховной Раде — в Одессе задержали агента РФ

8 декабря 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Собирался шпионить в Верховной Раде — в Одессе задержали агента РФ
Рекламная агитация предателя. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Одессе предателя, который хотел шпионить для российского ФСБ. Мужчина собирался баллотироваться в Верховную Раду, чтобы получить более подробную информацию для вражеских спецслужб.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали деятельности предателя

Человек собирал разведданные и готовил диверсии на территории региона. Также российский агент пытался выявить локации ПВО и средств береговой обороны города, включая противокорабельные комплексы ВСУ.

Правоохранители задержали мужчину. Фото: СБУ

Последний месяц фигурант активно занимался "раскруткой" собственного образа потенциального кандидата в народные депутаты Украины.

Для этого он поступил в местную общественную организацию, занимающуюся вопросами экологии, а также разместил свою политическую рекламу на нескольких пассажирских маршрутках.

Известно, что деньги на его политическую деятельность были выделены российской стороной. Кроме этого, он систематически получал собственную "зарплату" в 5,5 тысячи долларов.

Кроме того, предатель написал заявление о вступлении в кремлевскую партию "Единая Россия" и в случае захвата региона надеялся войти в руководящее звено оккупационной администрации РФ.

Заявление на вступление в российскую партию. Фото: СБУ

Какое наказание грозит

В настоящее время государственного изменника задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили пожилого мужчину в коллаборационизме. Любитель "русского мира" поддерживал в запретных соцсетях вооруженную агрессию РФ.

Также мы писали, что служба безопасности Украины задержала в Одессе российского информатора. Мужчина под видом волонтера шпионил за украинскими бойцами и передавал полученные данные врагу.

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