"Полював" на аеродроми — в Одесі винесли вирок агенту РФ

Судове засідання державного зрадника. Фото: СБУ

В Одесі за ґрати відправили державного зрадника, який співпрацював з ворогом. Чоловік передавав окупантам дані про військові аеродроми та полігони в Одеській області.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Деталі співпраці з ворогом

Колаборант активно працював на російську розвідку, виконуючи завдання представників спецслужб. За інструкціями з Москви він систематично збирав і передавав дані про вогневі точки, маршрути руху та розташування підрозділів Збройних Сил України на території Одеси.

Поміж іншого, цей агент також докладав зусиль, щоб передати російським кураторам координати важливих енергетичних об’єктів та інформацію про результати попередніх ракетних обстрілів. Мета цих дій полягала у підготовці повторних атак на зазначені об’єкти, щоб привести їх до несправності та припинити їх роботу.

Який вирок виніс суд

Державному раднику винесли вирок за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та призначили йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали інформатора російських спецслужб, який передавав дані про розміщення ЗСУ на півдні. Зокрема, зрадник шпигував за аеродромами.

Також ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) затримала агента ворожих спецслужб, який коригував удари по Миколаєву. Зрадник передавав російській розвідці дані про позиції та маршрути Сил оборони на півдні.