"Охотился" на аэродромы — в Одессе вынесли приговор агенту РФ

Судебное заседание государственного изменника. Фото: СБУ

В Одессе за решетку отправили государственного изменника, который сотрудничал с врагом. Мужчина передавал оккупантам данные о военных аэродромах и полигонах в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Читайте также:

Детали сотрудничества с врагом

Коллаборант активно работал на российскую разведку, выполняя задачи представителей спецслужб. По инструкциям из Москвы он систематически собирал и передавал данные об огневых точках, маршрутах движения и расположении подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Одессы.

Между тем этот агент также прилагал усилия, чтобы передать российским кураторам координаты важных энергетических объектов и информацию о результатах предыдущих ракетных обстрелов. Цель этих действий заключалась в подготовке повторных атак на указанные объекты, чтобы привести их к неисправности и прекратить работу.

Какой приговор вынес суд

Государственному советнику вынесли приговор по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и назначили ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве задержан информатор российских спецслужб, который передавал данные о размещении ВСУ на юге. В частности, предатель шпионил за аэродромами.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента вражеских спецслужб, корректировавшего удары по Николаеву. Предатель передавал российской разведке данные о позициях и маршрутах Сил обороны на юге.