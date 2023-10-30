На Одещині затримали перевізника ухилянтів

Правоохоронці затримали ухилянтів. Фото: СБУ

В Одесі затримали чоловіка, який намагався вивезти ухилянтів від призову за кордон. Планував горе-бізнесмен виїхати з "клієнтами" до невизнаного Придністров'я.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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За інформацією відомства, затримали групу осіб прикордонники за допомогою поліції.

Деталі злочинної схеми

Організатором схеми виявився киянин, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. До створення каналу нелегальної міграції він залучив двох спільників — мешканців так званої "ПМР". Для пошуку ухилянтів вони створили спеціалізований Телеграм-канал. За таку "послугу" зловмисник отримав загалом 7 тисяч доларів.

Під час затримання він перебував за кермом та намагався "прорвати" на авто контрольно-пропускний пункт, проте машину зупинили правоохоронці, а всіх "клієнтів" затримали.

Що знайшли під час обшуку

банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

готівку в іноземній валюті, отриману злочинним шляхом.

Яке покарання загрожує

Наразі усім фігурантам схеми повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одеській області викрили чергову партію ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Правоохоронцям одночасно вдалося затримати одразу сімнадцятьох чоловіків призовного віку.