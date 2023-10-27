на Одещині затримали ухилянта

Прикордонники затримали ухилянта. Фото: ДПСУ

В Одеській області прикордонники затримали чоловіка, який намагався нелегально виїхати до Молдови. 30-річний одесит замовив собі "таксі", яке виявилося причепом фури.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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Деталі схеми

Ухилянт знайшов в Інтернеті оголошення про вивіз за кордон чоловіків призовного віку. Чоловік домовився з "перевізником" та зайняв місце у причепі вантажного авто.

Виявили потенційного мобілізованого у прикордонному з Молдовою населеному пункті під час перевірки. Наразі вантажівку у горе-подорожніх вилучили та обирається запобіжний захід.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Ухилянти хотіли втекти до Молдови неподалік від КПП "Табаки", щоб уникнути мобілізації. За інформацією прикордонників, правопорушниками виявилися жителі Донеччини та Миколаївщини.

Також ми писали, що в Одеській області викрили чергову партію ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Правоохоронцям одночасно вдалося затримати одразу сімнадцятьох чоловіків призовного віку.

Додамо, в Одеській області Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило нову схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. Місцевий правоохоронець допомагав ухилянтам уникнути мобілізації.