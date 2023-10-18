На Одещині затримали чергових ухилянтів

Прикордонники затримали ухилянтів. Фото: ДПСУ

В Одеській області затримали чергових ухилянтів, які намагалися перетнути державний кордон. Чоловіки призовного віку хотіли потрапили до Молдови, щоб уникнути мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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За інформацією прикордонників, двоє мешканців Миколаївської та Херсонської областей вночі намагалися незаконно перетнути державний кордон. Для цього вони через Інтернет зв'язалися з "перевізниками", які надали маршрут та деталі щодо більш безпечного перетину. Такі "інструкції" їм обійшлися по 4 500 доларів США.

Помітити та затримати ухилянтів вдалося за допомогою БпЛА з тепловізійною камерою. На обидвох порушників складено адмінпротоколи за спробу незаконного перетину державного кордону України.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Ухилянти хотіли втекти до Молдови неподалік від КПП "Табаки", щоб уникнути мобілізації. За інформацією прикордонників, правопорушниками виявилися жителі Донеччини та Миколаївщини.

Також ми писали, що в Одеській області викрили чергову партію ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Правоохоронцям одночасно вдалося затримати одразу сімнадцятьох чоловіків призовного віку.