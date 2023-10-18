В Одесской области задержали очередных ухилянтов

Пограничники задержали уклонистов. Фото: ГНСУ

В Одесской области задержали очередных уклонистов, пытавшихся пересечь государственную границу. Мужчины призывного возраста хотели попасть в Молдову во избежание мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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По информации пограничников, двое жителей Николаевской и Херсонской областей ночью пытались незаконно пересечь государственную границу. Для этого они через Интернет связались с "перевозчиками", предоставившими маршрут и детали по более безопасному пересечению. Такие "инструкции" им обошлись по 4500 долларов США.

Заметить и задержать уклонистов удалось с помощью БпЛА с тепловизионной камерой. На обоих нарушителей составлены админпротоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Уклонявшиеся хотели бежать в Молдову неподалеку от КПП "Табаки", чтобы избежать мобилизации. По информации пограничников, правонарушителями оказались жители Донбасса и Николаевщины.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили очередную партию уклончан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Правоохранителям одновременно удалось задержать сразу семнадцать мужчин призывного возраста.