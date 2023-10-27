на Одесщине задержали уклоняющегося

За границу на "такси" — в Одесской области задержали уклониста
В Одесской области пограничники задержали мужчину, пытавшегося нелегально уехать в Молдову. 30-летний одессит заказал себе "такси", оказавшееся прицепом фуры.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Детали схемы
Уклонист нашел в Интернете объявление о вывозе за границу мужчин призывного возраста. Мужчина договорился с "перевозчиком" и занял место в прицепе грузового автомобиля.
Обнаружили потенциального мобилизованного в приграничном с Молдовой населенном пункте во время проверки. В настоящее время грузовик у горе-путешественников изъяли и избирается мера пресечения.
Напомним, в Одесской области пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Уклонисты хотели бежать в Молдову неподалеку от КПП "Табаки", чтобы избежать мобилизации. По информации пограничников, правонарушителями оказались жители Донбасса и Николаевщины.
Также мы писали, что в Одесской области разоблачили очередную партию уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Правоохранителям одновременно удалось задержать сразу семнадцать мужчин призывного возраста.
Добавим, в Одесской области Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило новую схему незаконной переправки мужчин через границу. Местный правоохранитель помогал уклонистам избежать мобилизации.
Читайте Новини.LIVE!