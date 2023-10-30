В Одесской области задержали перевозчика ухилянцев

Правоохранители задержали уклонистов. Фото: СБУ

В Одессе задержан мужчина, который пытался вывезти уклоняющихся от призыва за границу. Планировал горе-бизнесмен уехать с "клиентами" в непризнанное Приднестровье.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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По информации ведомства, задержали группу пограничники с помощью полиции.

Детали преступной схемы

Организатором схемы оказался киевлянин, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю. К созданию канала нелегальной миграции он привлек двух сообщников — жителей так называемой "ПМР". Для поиска уклонистов они создали специализированный Телеграм-канал. За такую "услугу" злоумышленник получил в общей сложности 7 тысяч долларов.

Во время задержания он находился за рулем и пытался прорвать на авто контрольно-пропускной пункт, однако машину остановили правоохранители, а всех "клиентов" задержали.

Что нашли во время обыска

банковские карты и мобильные телефоны с подтверждениями незаконной деятельности;

наличные деньги в иностранной валюте, полученные преступным путем.

Какое наказание грозит

Всем фигурантам схемы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до 7 лет заключения.

Напомним, в Одесской области разоблачили очередную партию уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Правоохранителям одновременно удалось задержать сразу семнадцать мужчин призывного возраста.