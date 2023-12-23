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Имитировали нападение на блокпост — РФ провела обучение в оккупированном Приднестровье

23 декабря 2023 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Имитировали нападение на блокпост — РФ провела обучение в оккупированном Приднестровье
Блокпост в ПМР. Фото: местные СМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В оккупированной части Молдовы, так называемом Приднестровье, россияне провели военные учения. Известно, что мероприятие состоялось без согласования с Кишиневом.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

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Военные учения в Приднестровье

Военные учения в так называемом Приднестровье прошли сегодня утром. Очевидцы сообщили, что слышали выстрелы. Позже глава делегации Молдовы в Единой контрольной комиссии Серджиу Головач официально подтвердил эту информацию местным СМИ. По его словам, кроме необъявленной тренировки, в ходе которой было инсценировано нападение на пост возле села Гиска, аналогичная тренировка была проведена и на другой локации — возле Дубоссарской ГЭС в селе Коржова. В обоих случаях действия продолжались около 40 минут.

Отметим, что тренировки проходили без согласования с Молдовой, поэтому бюро реинтеграции страны уже подтвердило, что поднятие этого вопроса будет освещено на следующем заседании контрольной комиссии.

Напомним, ранее мы писали, что Молдова объявила о проведении военных учений вблизи оккупированного россиянами Приднестровья. Мероприятия намечены с 17 по 22 декабря, они будут проходить в Учебном центре Бульбоака.

Также мы сообщали, что в Одессе вынесли приговор спецназ российских спецслужб, который хотел завербовать работников СБУ. Известно, что мужчина работал на ФСБ с территории так называемой Приднестровской республики.

Добавим, в Одессе задержан мужчина, который пытался вывезти уклоняющихся от призыва за границу. Планировал горе-бизнесмен уехать с "клиентами" в непризнанное Приднестровье.

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