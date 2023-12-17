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Напруження в окупованому Придністров’ї — Молдова розпочала військові навчання

17 грудня 2023 12:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Напруження в окупованому Придністров’ї — Молдова розпочала військові навчання
Карта України та Молдови. Фото: фотоколаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Молдова оголосила про проведення військових навчань поблизу окупованого росіянами Придністров’я. Заходи заплановані з 17 по 22 грудня, вони проходитимуть в Навчальному центрі Бульбоака. 

Про це повідомило Міністерство оборони Республіки Молдови

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"Упродовж зазначеного періоду відбудуться виїзди військової техніки державними дорогами. Навчання відбуватимуться відповідно до Плану підготовки Національної армії на 2023 рік", — йдеться у повідомленні.

Військова техніка на вулицях Молдови. Фото: Міністерство оборони Республіки Молдови.

Варто відзначити, що навчання проводять лише за 22 кілометри від українського кордону, у безпосередній наближеності до Придністров’я. 

Нагадаємо, депутати парламенту Молдови підтримали законопроєкт щодо приєднання країни до розширеної угоди про реєстр збитків, які завдала збройна агресія Росії проти України. Урядовці схвалили ініціативу під час першого читання.

Також ми повідомляли, що раніше Країни Європи вирішили розпочати переговори про вступ України та Молдови в ЄС. Перед цим Європарламент закликав ЄС почати переговори про вступ обох країн до блоку.  

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Молдови Маєю Санду. Очільники держав обговорили безпекові питання, розширення експорту України територією Молдови й транскордонну співпрацю.

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