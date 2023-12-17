Напряжение в оккупированном Приднестровье Молдова — начала военные учения

Карта Украины и Молдовы. Фото: фотоколлаж

Молдова объявила о проведении военных учений вблизи оккупированного россиянами Приднестровья. Мероприятия намечены с 17 по 22 декабря, они будут проходить в Учебном центре Бульбоака.

Об этом сообщило Министерство обороны Республики Молдова.

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"В течение указанного периода состоятся выезды военной техники по государственным дорогам. Учения будут проходить в соответствии с Планом подготовки Национальной армии на 2023 год", — говорится в сообщении.

Военная техника на Молдове. Фото: Министерство обороны Молдавии.

Стоит отметить, что учения проводят всего в 22 километрах от украинской границы, в непосредственной близости к Приднестровью.

Напомним, депутаты парламента Молдовы поддержали законопроект о присоединении страны к расширенному соглашению о реестре ущерба, который нанесла вооруженная агрессия России против Украины. Чиновники одобрили инициативу во время первого чтения.

Также мы сообщали, что ранее страны Европы решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Перед этим Европарламент призвал ЕС начать переговоры о вступлении обеих стран в блок.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Молдовы Маей Санду. Главы государств обсудили вопросы безопасности, расширение экспорта Украины по территории Молдовы и трансграничное сотрудничество.