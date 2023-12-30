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ФСБ в Приднестровье готовят диверсионно-разведывательные группы РФ, — Братчук

30 декабря 2023 14:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
ФСБ в Приднестровье готовят диверсионно-разведывательные группы РФ, — Братчук
Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: Медиацентр Украина
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Для прорыва на южном направлении спецслужбы России предположительно готовят диверсионно-разведывательные группы. ДРГ могут быть сформированы на временно оккупированной территории Молдовы, так называемом ПМР.

Об этом в эфире Киев24 заявил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Понятно, что там есть соответствующие группировки. Соответствующие подготовительные моменты. Местные ФСБ работают над тем, чтобы эти группы готовить. И, возможно, есть планы для того, чтобы использовать их на этом направлении", — сказал военный.

По его словам, Украина готова к такому сценарию. Границы защищены и в любой момент военные готовы дать отпор.

Напомним, украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожили группу вражеской ДРГ, когда та пыталась форсировать Днепр.

Также мы сообщали, что в оккупированной части Молдовы, так называемом Приднестровье, россияне провели военные учения. Известно, что мероприятие состоялось без согласования с Кишиневом. Очевидцы сообщили, что слышали выстрелы. Позже глава делегации Молдовы в Единой контрольной комиссии Серджиу Головач официально подтвердил эту информацию местным СМИ. Действия продолжались около 40 минут.

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