Одеські нацгвардійці знищили човен російської ДРГ на Херсонщині

Знищений човен окупантів. Фото: скриншот

Українські воїни продовжують невпинну роботу зі звільнення нашої землі. Одеські нацгвардійці показали, як знищили групу ворожої ДРГ, коли та намагалася форсувати Дніпро.

Про це повідомила пресслужба 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

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"На Херсонщині працюють оператори БпЛА. Нацгвардійці точним ударом знищили моторний човен диверсійно-розвідувальної групи військ РФ", — йдеться у повідомленні військових.

Ситуація на Херсонщині

Нагадаємо, російські окупанти вчергове обстріляли Корабельний район Херсона вранці 30 листопада. Є руйнування, про постраждалих інформація поки не надходила. Росіяни поцілилися у житлові квартали. При цьому після обстрілу в районі виявлено пошкоджений автомобіль, зруйновані дерева, а також вибиті вікна у багатоповерхових будинках.

Додамо, 29 листопада війська РФ з тимчасово окупованого лівобережжя завдали удару по Херсону. Містяни чули вибухи у декількох районах правобережжя. Є пошкодження житлових будинків.