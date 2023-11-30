Одесские нацгвардейцы уничтожили лодку российской ДРГ в Херсонской области

Уничтожена лодка окупантов. Фото: скриншот

Украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожили группу вражеской ДРГ, когда та пыталась форсировать Днепр.

Об этом сообщила пресс-служба 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

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"На Херсонщине работают операторы БпЛА. Нацгвардейцы точным ударом уничтожили моторную лодку диверсионно-разведывательной группы войск РФ", — говорится в сообщении военных.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, российские кафиры в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона утром 30 ноября. Есть разрушения, о пострадавших информация пока не поступала. Россияне попали в жилые кварталы. При этом после обстрела в районе обнаружен поврежденный автомобиль, разрушены деревья, а также выбиты окна в многоэтажных домах.

Добавим, 29 ноября войска РФ с временно оккупированного левобережья нанесли удар по Херсону. Горожане слышали взрывы в нескольких районах правобережья. Есть повреждения жилых домов.