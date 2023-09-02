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Потужна бойова робота: одеські "Лицарі" знищили техніку ворога на Бахмутському напрямку

2 вересня 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські "Лицарі" знищили техніку ворога на Бахмутському напрямку
Запуск міни з міномета. Фото: 28-а ОМБр
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Українські воїни продовжують невпинну роботу зі звільнення нашої землі. Одеські "Лицарі" показали, як за останні дні нищили техніку та живу силу ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту — Бахмутському.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила 28-а Окрема механізована бригада ім. Лицарів Зимового Походу.

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"Літо вже майже догоріло, а спека не вщухає. Особливо на фронті. 
Тому наполегливо нагадуємо правила поведінки з вогнем паскудам "з-за поребрика", бо у них останнім часом пожеж дуже багато", — йдеться у повідомленні військових. 

Результати бойової роботи

За останні "палкі" дні на фронті бійцями 28-ї ОМБр було знищено:

  • БМП-1;
  • МТ-ЛБ з зенітною установкою ЗУ-23-2; 
  • БМП-2.

Успіх ЗСУ на Бахмутському напрямку

У районі Бахмута спостерігається позитивний розвиток подій. При цьому бійці Збройних сил України продовжують ліквідувати окупантів.

Нагадаємо, що представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов оголосив про те, що українські оборонні війська активно просуваються на Бахмутському та Мелітопольському фронтах. При цьому вже досягнуто певних успіхів.

Також ми повідомляли, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на прогресі, який українська армія демонструє проти російських сил на передовій. При цьому він оцінив зусилля Збройних сил України, наголошуючи на їхній здатності переходити в наступ і долати міцні оборонні позиції противника.

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