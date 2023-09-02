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Мощная боевая работа: одесские "Рыцари" уничтожили технику врага на Бахмутском направлении

2 сентября 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские "Рыцари" уничтожили технику врага на Бахмутском направлении
Запуск мины из миномета. Фото: 28-я ОМБр
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские "Рыцари" показали, как за последние дни уничтожали технику и живую силу врага на одном из самых горячих направлений фронта — Бахмутском.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила 28-я Отдельная механизированная бригада им. Рыцарей Зимнего Похода.

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"Лето уже почти догорело, а жара не утихает. Особенно на фронте.
Поэтому настойчиво напоминаем правила поведения с огнем паскудам "из-за поребрика", потому что у них в последнее время пожаров очень много", — говорится в сообщении военных.

Результаты боевой работы

За последние "жаркие" дни на фронте бойцами 28-й ОМБр было уничтожено:

  • БМП-1;
  • МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23-2;
  • БМП-2.

Успех ВСУ на Бахмутском направлении

В районе Бахмута наблюдается положительное развитие событий. При этом бойцы Вооруженных сил Украины продолжают ликвидировать оккупантов.

Напомним, что представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев объявил о том, что украинские оборонные войска активно продвигаются на Бахмутском и Мелитопольском фронтах. При этом уже достигнуты определенные успехи.

Также мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил прогресс, который украинская армия демонстрирует против российских сил на передовой. При этом он оценил усилия Вооруженных сил Украины, отмечая их способность переходить в наступление и преодолевать прочные оборонительные позиции противника.

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