ЗСУ й надалі битимуть по ворожих обʼєктах в Криму, — Сергій Братчук

Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Медіацентр Україна

Ворожі Су-30, які базуючись на аеродромі "Саки", загрожують південним областям України. Тому удари ЗСУ по ворожих обʼєктах в Криму будуть продовжуватись.

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

"Літаки Су-30, які базуються або використовуються за допомогою аеродрому "Саки", вони можуть нести на бортах ракети Х-59/Х-31, якими й загрожують південним областям нашої держави, зокрема й Одеській області", — зазначив речник.

Він також додав, що успішні спецоперації ЗСУ у тимчасово окупованому Криму значно зменшують можливості ворожої ППО та авіації.

Додамо, що ЗСУ днями здійснили атаку на аеродром Саки, що розташований на території тимчасово окупованого Криму. Операція, проведена силами оборони півдня України, мала стратегічну мету — позбавити зв'язку вороже групування південного напрямку.

Нагадаємо, Росія протягом минулої доби запускала по Одещині крилаті ракети та дрони типу Shahed-131/136. Цілі були знищені системами ППО.

Також ми писали, що російські окупаційні сили вкотре атакували Україну в ніч проти 7 січня за допомогою 28 БпЛА. При цьому українські захисники знищили 21 ворожий дрон.