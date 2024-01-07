ВСУ и дальше будут бить по враждебным объектам в Крыму, — Сергей Братчук

Спикер УГА Сергей Братчук. Фото: Медиацентр Украина

Враждебные Су-30, базируясь на аэродроме "Саки", угрожают южным областям Украины. Поэтому удары ВСУ по вражеским объектам в Крыму будут продолжаться.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Самолеты Су-30, которые базируются или используются с помощью аэродрома "Саки", они могут нести на бортах ракеты Х-59/Х-31, которыми и угрожают южным областям нашего государства, в том числе и Одесской области", — отметил спикер.

Он также добавил, что успешные спецоперации ВСУ во временно оккупированном Крыму значительно уменьшают возможности вражеской ПВО и авиации.

Добавим, что ВСУ на днях совершили атаку на аэродром Саки, расположенный на территории временно оккупированного Крыма. Операция, проведенная силами обороны юга Украины, преследовала стратегическую цель — лишить связи вражеской группировки южного направления.

Напомним, Россия за прошедшие сутки запускала по Одесчине крылатые ракеты и дроны типа Shahed-131/136. Цели были уничтожены системами ПВО.

Также мы писали, что российские оккупационные силы в очередной раз атаковали Украину в ночь на 7 января с помощью 28 БпЛА. При этом украинские защитники уничтожили 21 вражеский дрон.