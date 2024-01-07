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Дрони та ракети — скільки цілей ворог випустив по Одещині за добу

7 січня 2024 10:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Дрони та ракети — скільки цілей ворог випустив по Одещині за добу
Запуск ракети. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Росія протягом минулої доби запускала по Одещині крилаті ракети та дрони типу "Shahed-131/136". Цілі були знищені системами ППО.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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"Цієї ночі дронова атака і відповідна бойова робота підрозділів протиповітряної оборони на півдні тривала близько 6️ годин", — йдеться у повідомленні.

Так, упродовж вчорашнього дня противник здійснив чотири авіаційних удари із застосуванням крилатих ракет в напрямку Одещини. Пізніше вночі були запущені з тимчасово окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря БпЛА типу "Shahed-131/136". Ворог спрямував їх у прибережну зону Миколаївщини й Одещини, а також в напрямку центральних і західних регіонів України. На Одещині сили ППО знищили два дрони, а на Миколаївщині — п’ять.

Нагадаємо, вчора Одесі та області декілька раз оголошувалась повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляли про пуск ракет у бік південних регіонів України. 

Також ми писали, що російські окупаційні сили вкотре атакували Україну в ніч проти 7 січня за допомогою 28 БпЛА. При цьому українські захисники знищили 21 ворожий дрон.

Додамо, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу вранці 7 січня. Зафіксовано зліт ворожого винищувача.

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