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Дроны и ракеты — сколько целей враг выпустил по Одесчине за сутки

7 января 2024 10:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Дроны и ракеты — сколько целей враг выпустил по Одесчине за сутки
Запуск ракеты. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Россия за прошедшие сутки запускала по Одесчине крилатые ракетам и дроны типа "Shahed-131/136". Цели были уничтожены системами ПВО.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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"Этой ночью дроновая атака и соответствующая боевая работа подразделений противовоздушной обороны на юге длилась около 6 часов", — говорится в сообщении.

Так, в течение вчерашнего дня противник нанес четыре авиационных удара с применением крылатых ракет в направлении Одесчины. Позже ночью были запущены с временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря БпЛА типа Shahed-131/136. Враг направил их в прибрежную зону Николаевщины и Одесчины, а также в направлении центральных и западных регионов Украины. В Одесской области силы ПВО уничтожили два дрона, а в Николаевской области — пять.

Напомним, вчера в Одессе и области несколько раз объявлялась воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщали о пуске ракет в сторону южных регионов Украины.

Также мы писали, что российские оккупационные силы в очередной раз атаковали Украину в ночь на 7 января с помощью 28 БпЛА. При этом украинские защитники уничтожили 21 вражеский дрон.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу утром 7 января. Зафиксирован взлет вражеского истребителя.

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