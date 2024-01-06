Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Пуски ракет у напрямку Одещини — ПСУ arrow

Пуски ракет у напрямку Одещини — ПСУ

6 січня 2024 15:25
оновлено: 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Пуски ракет у напрямку Одещини — ПСУ
Пуски ракет з винищувача. Фото: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Повітряна тривога повторно звучить в Одесі та області зараз, 6 січня. Моніторингові канали повідомляють про пуск ракет у бік південних регіонів України. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України. 

Читайте також:
Повідомлення про ракетну небезпеку. Фото: скриншот

Оновлено: відбій повітряної тривоги.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, станом на ранок 6 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири російських кораблі. Наразі ракетоносії не спостерігаються, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

23 грудня 2023

23:30 Оплата за світло — як зміняться тарифи на електроенергію з 1 січня

Актуальне по темі