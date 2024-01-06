Росія вивела у Чорне море чотири кораблі — яка загроза

Російські кораблі на рейді. Фото: РосЗМІ

Станом на ранок, 6 січня, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири російських кораблі. Наразі ракетоносії не спостерігаються, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі перебувають 4 кораблі;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 3 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 3 судна, та 1 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 11 суден, 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни ВМС України вдалося знищити понад 10 кораблів РФ, ще понад 20 одиниць вважаються пошкодженими. Ціль ЗСУ — досягти повної відсутності кораблів Чорноморського Флоту в акваторії Чорного та Азовського морів.

Також ми повідомляли, що ворог здійснив чергову атаку безпілотниками по Україні сьогодні вночі, 6 січня. В результаті успішної роботи сил протиповітряної оборони знищено два ворожих дрони типу "Shahed-136/131".

Додамо, що вранці 6 січня опубліковано актуальні карти бойових дій українських захисників з російськими окупантами від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW). Вони допомагають відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та ворожих обстрілів і спостерігати за тим, що відбувається на фронті у режимі реального часу.