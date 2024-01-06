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Россия вывела в Черное море четыре корабля — какая угроза

6 января 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россия вывела в Черное море четыре корабля — какая угроза
Российские корабли на рейде. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро 6 января в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре российских корабля. В настоящее время ракетоносители не наблюдаются, однако ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море находятся 4 корабля;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 3 судна, и 1 направлялось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 11 судов, 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, за время полномасштабной войны ВМС Украины удалось уничтожить более 10 кораблей РФ, еще более 20 единиц считаются поврежденными. Цель ВСУ — достичь полного отсутствия кораблей Черноморского Флота в акватории Черного и Азовского морей.

Также мы сообщали, что враг совершил очередную атаку беспилотниками по Украине сегодня ночью, 6 января. В результате успешной работы сил противовоздушной обороны уничтожены два вражеских дрона типа Shahed-136/131.

Добавим, что утром 6 января были опубликованы актуальные карты боевых действий украинских защитников с российскими оккупантами от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW). Они помогают отслеживать все места контрнаступления ВСУ и вражеских обстрелов и наблюдать за происходящим на фронте в режиме реального времени.

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