Россия вывела в Черное море четыре корабля — какая угроза

Российские корабли на рейде. Фото: РосСМИ

По состоянию на утро 6 января в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре российских корабля. В настоящее время ракетоносители не наблюдаются, однако ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море находятся 4 корабля;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 3 судна, и 1 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 11 судов, 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, за время полномасштабной войны ВМС Украины удалось уничтожить более 10 кораблей РФ, еще более 20 единиц считаются поврежденными. Цель ВСУ — достичь полного отсутствия кораблей Черноморского Флота в акватории Черного и Азовского морей.

Также мы сообщали, что враг совершил очередную атаку беспилотниками по Украине сегодня ночью, 6 января. В результате успешной работы сил противовоздушной обороны уничтожены два вражеских дрона типа Shahed-136/131.

Добавим, что утром 6 января были опубликованы актуальные карты боевых действий украинских защитников с российскими оккупантами от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW). Они помогают отслеживать все места контрнаступления ВСУ и вражеских обстрелов и наблюдать за происходящим на фронте в режиме реального времени.