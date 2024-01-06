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Мета операції в Саках — позбавити південний напрямок ворога зв'язку, — Наталя Гуменюк

6 січня 2024 13:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Мета операції в Саках — позбавити південний напрямок ворога зв'язку, — Наталя Гуменюк
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

ЗСУ днями здійснили атаку на аеродром Саки, що розташований на території тимчасово окупованого Криму. Операція, проведена силами оборони півдня України, мала стратегічну мету — позбавити зв'язку вороже групування південного напрямку.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, головний принцип операції полягав у розгортанні бойових дій по конкретних точках, які мали стратегічне значення. Ефективне використання тактичних аспектів дозволило досягти поставленої мети. 

"Наша бойова робота базується якраз на тому, щоб діяти по конкретних точках, по вирахуваних об’єктах і з урахуванням того, що ворог може переховуватись за мирним населенням", — зазначила військова.

Вона додала, що наразі триває етап дорозвідування уражень та уточнення інформації. 

Нагадаємо, у ніч проти 6 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Гучно було в районі Євпаторії. Очевидці повідомляли про ймовірну атаку на військовий аеродром. Люди нарахували до 10 вибухів у районі Саки — Новофедорівка.

Також ми писали, що у ЗСУ підтвердили удари по аеродрому в Саках. Голова Повітряних сил України Микола Олещук повідомив, що українські військові знищили пункт управління російських окупантів. 

Додамо, що російські війська здійснили атаку на місто Куп'янськ на Харківщині з РСЗВ, вразивши територію ліцею. Внаслідок атаки була пошкоджена будівля освітнього закладу, також є поранена.

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