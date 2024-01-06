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Цель операции в Саках была лишить южное направление врага связи, — Наталья Гуменюк

6 января 2024 13:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Цель операции в Саках была лишить южное направление врага связи, — Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

ВСУ на днях совершили атаку на аэродром Саки, расположенный на территории временно оккупированного Крыма. Операция, проведенная силами обороны юга Украины, преследовала стратегическую цель — лишить связи вражескую группировку южного направления.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, главный принцип операции заключался в развертывании боевых действий по конкретным точкам, которые имели стратегическое значение. Эффективное использование тактических аспектов позволило достичь поставленных целей.

"Наша боевая работа базируется как раз на том, чтобы действовать по конкретным точкам, по вычисленным объектам и с учетом того, что враг может скрываться за мирным населением", — отметила военная.

Она добавила, что сейчас идет этап доразведки результатов атаки и уточнения информации.

Напомним, в ночь на 6 января, во временно оккупированном Крыму раздались мощные взрывы. Громко было в районе Евпатории. Очевидцы сообщали о вероятной атаке на военный аэродром. Люди насчитали до 10 взрывов в районе Саки-Новофедоровки.

Также мы писали, что в ВСУ подтвердили удары по аэродрому в Саках. Глава Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщил, что украинские военные уничтожили пункт управления российских оккупантов.

Добавим, что российские войска совершили атаку на город Купянск на Харьковщине с РСЗО, поразив территорию лицея. В результате атаки было повреждено здание образовательного учреждения, также есть раненая женщина.

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