Братчук рассказал об угрозе ракетоносителя "Буян-М", который вышел в Черное море

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото: скриншот с видео

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что в Черное море вышел российский "Буян-М". По его словам, он является ракетоносителем.

Об этом он заявил в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Какая угроза для украинцев

Братчук подчеркнул, что на борту корабля может находиться восемь "Калибров".

"Он не является чем-то чрезвычайным в составе черноморского флота, но это боевая единица и реальная угроза. Поэтому к этому нужно относиться серьезно и реагировать на сигналы воздушной тревоги", — отметил он.

Что известно о корабле "Буян-М"

Издание "Факты" сообщало, что "Буян-М" является носителем крылатых ракет, которыми армия РФ атакует украинские города. Всего у России только девять таких кораблей.

"Судно относится к серии многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей (МРК) РФ третьего ранга малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса "река — море". Официальное назначение таких суден — "охрана и защита экономической зоны страны во внутренних морских бассейнах"", — говорится в материале.

Кроме того, корабль оснащен установкой вертикального пуска ЗС14, которая имеет восемь крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". С помощью таких характеристик Россия может наносить удары на расстояние до 1500 километров.

Также судно имеет артиллерийскую технику и пулеметы.

Напомним, ранее Сергей Братчук заявил, что вражеские Су-30, которые базируются на аэродроме "Саки", угрожают южным областям Украины. Поэтому удары ВСУ по вражеским объектам в Крыму будут продолжаться.