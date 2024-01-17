РФ тримає у Чорному морі ракетоносій — скільки загрожує "Калібрів"

Кораблі на рейді. Фото: росЗМІ

Станом на ранок середи, 17 січня, РФ продовжує тримати напругу у Чорному морі. Країна-агресорка поновила повноцінне чергування кораблів, серед яких є також й ракетоносії.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі перебувають 4 кораблі, серед яких ракетоносій з вісьмома "Калібрами" на борту;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 1 корабель.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 1 судно, жодне не прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 1 судно, 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, після результативних атак Сил оборони України по військових обʼєктах у Криму, росіяни почали переводити боєздатні частини флоту у Новоросійськ та окуповану Грузію. Наразі на півострові не залишилося жодного носія "Калібрів".

Додамо, росіяни перекинули у Крим новий десантний корабель типу "Іван Грен". У ВМС зазначають, що за його допомогою ворог намагається вивезти боєздатні частини ЧФ РФ до Новоросійська.

Також ми писали, що систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини Чорного моря, на півночі ж наразі домінують ЗСУ.