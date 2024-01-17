РФ держит в Черном море ракетоноситель — сколько грозит "Калибров"

Корабли на рейде. Фото: росСМИ

По состоянию на утро среды, 17 января, РФ продолжает держать напряжение в Черном море. Страна-агрессор возобновила полноценное дежурство кораблей, среди которых есть и ракетоносители.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море находятся 4 корабля, среди которых ракетоноситель с восемью "Калибрами" на борту;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 1 корабль.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 1 судно, ни одно не направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 1 судно, 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, после результативных атак Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму россияне начали переводить боеспособные части флота в Новороссийск и оккупированную Грузию. Пока на полуострове не осталось ни одного носителя "Калибров".

Добавим, россияне опрокинули в Крым новый десантный корабль типа "Иван Грен". В ВМС отмечают, что с его помощью враг пытается вывезти боеспособные части ЧФ РФ в Новороссийск.

Также мы писали, что систематические и удачные атаки сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.