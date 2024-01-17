Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow РФ держит в Черном море ракетоноситель — сколько грозит "Калибров" arrow

РФ держит в Черном море ракетоноситель — сколько грозит "Калибров"

17 января 2024 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ держит в Черном море ракетоноситель — сколько грозит "Калибров"
Корабли на рейде. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро среды, 17 января, РФ продолжает держать напряжение в Черном море. Страна-агрессор возобновила полноценное дежурство кораблей, среди которых есть и ракетоносители.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море находятся 4 корабля, среди которых ракетоноситель с восемью "Калибрами" на борту;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 1 корабль.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 1 судно, ни одно не направлялось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 1 судно, 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, после результативных атак Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму россияне начали переводить боеспособные части флота в Новороссийск и оккупированную Грузию. Пока на полуострове не осталось ни одного носителя "Калибров".

Добавим, россияне опрокинули в Крым новый десантный корабль типа "Иван Грен". В ВМС отмечают, что с его помощью враг пытается вывезти боеспособные части ЧФ РФ в Новороссийск.

Также мы писали, что систематические и удачные атаки сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.

Одесса
война
ВМС
Черное море
корабль
Одесская область
Азовское море
Новости Одессы
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме