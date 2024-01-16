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РФ тримає ракетоносій у Чорному морі — скільки загрожує "Калібрів"

16 січня 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
РФ тримає ракетоносій у Чорному морі — скільки загрожує "Калібрів"
Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 16 січня Росія продовжує тримати напругу у Чорному морі. Наразі на бойове чергування знову вийшли кораблі, серед яких є ракетоносій, тож ризик обстрілів залишається високим. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі перебувають 5 кораблів, серед яких ракетоносій з вісьмома "Калібрами" на борту;
  • в Азовському морі — 2 ворожих кораблі;
  • в Середземному морі — 1 корабель.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 12 суден, 6 прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 6 суден, 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) публікує інформацію про те, що РФ готує бригади для висадки десанту в українському тилу, найімовірніше, на півдні. Однак наразі такі дії окупантів неможливі та можуть бути повністю нищівними для них. 

Також ми писали, що систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини Чорного моря, на півночі ж наразі домінують ЗСУ. 

Одеса
війна
ВМС
Чорне море
корабель
Одеська область
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