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РФ держит ракетоноситель в Черном море — сколько грозит "Калибров"

16 января 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ держит ракетоноситель в Черном море — сколько грозит "Калибров"
Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 16 января Россия продолжает удерживать напряжение в Черном море. На боевое дежурство снова вышли корабли, среди которых есть ракетоноситель, поэтому риск обстрелов остается высоким.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море находятся 5 кораблей, среди которых ракетоноситель с восемью "Калибрами" на борту;
  • в Азовском море — 2 вражеских корабля;
  • в Средиземном море — 1 корабль.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 12 судов, 6 направлялось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 6 судов, 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) публикует информацию о том, что РФ готовит бригады для высадки десанта в украинском тылу, вероятнее всего, на юге. Однако такие действия оккупантов невозможны и могут быть полностью сокрушительными для них.

Также мы писали, что систематические и удачные атаки сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.

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