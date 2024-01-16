РФ держит ракетоноситель в Черном море — сколько грозит "Калибров"

Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ

По состоянию на утро 16 января Россия продолжает удерживать напряжение в Черном море. На боевое дежурство снова вышли корабли, среди которых есть ракетоноситель, поэтому риск обстрелов остается высоким.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море находятся 5 кораблей, среди которых ракетоноситель с восемью "Калибрами" на борту;

в Азовском море — 2 вражеских корабля;

в Средиземном море — 1 корабль.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 12 судов, 6 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 6 судов, 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) публикует информацию о том, что РФ готовит бригады для высадки десанта в украинском тылу, вероятнее всего, на юге. Однако такие действия оккупантов невозможны и могут быть полностью сокрушительными для них.

Также мы писали, что систематические и удачные атаки сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.