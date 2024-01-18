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В Черном море увеличилось количество "Калибров"

18 января 2024 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Черном море увеличилось количество "Калибров"
Запуск ракет с моря. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 18 января враг вывел на боевое дежурство дополнительный ракетоноситель. Сейчас количество "Калибров" в Черном море выросло вдвое.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море находятся 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами" на борту;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 1 корабль.

"Ракетоносителей стало вдвое больше, свыше месяца мы не наблюдали такого присутствия. Два ракетоносителя надводные — это фрегат "Адмирал Макаров" и малый ракетный корабль. Учитывая более умеренную морскую погоду, враг может применить и такой вид вооружения", — рассказала начальница координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 4 судна, 3 направлялось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 5 судно, 2 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что в Черное море вышел российский "Буян-М". По его словам, он является ракетоносителем.

Также мы писали, что ранее Сергей Братчук заявил, что базируется на аэродроме "Саки" вражеские Су-30 угрожают южным областям Украины. Поэтому удары ВСУ по вражеским объектам в Крыму будут продолжаться.

Одесса
ВМС
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