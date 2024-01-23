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РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море

23 января 2024 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море
Подводный ракетоноситель РФ. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Черном море постепенно заканчивается продолжительная непогода и шторм, которые мешали оккупантам восстановить полноценное боевое дежурство. В настоящее время россияне вывели на рейд дополнительный подводный ракетоноситель, что увеличило количество "Калибров".

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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По информации военных, в Черном море находятся три ракетоносителя — два надводных, которые были на дежурстве утром, и один подводный, который россияне вывели недавно. Общий залп "Калибров" составляет 20 ракет.

"Уровень ракетной опасности очень высокий. Сигналы воздушных тревог не игнорируем!" — говорится в сообщении.

Отметим, что с подлодки идентифицировать воздушную цель гораздо сложнее. Из-за этого время подлета к берегу сокращается до 2 мин.

Напомним, сегодня в Одессе была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации над Черным морем. Мониторинги сообщали о пуске ракеты в направлении Черноморска.

Также мы писали, что базирующиеся в оккупированном Крыму российские военные корабли начали покидать причалы из-за постоянных атак со стороны Украины. Пока известно, что корабельный состав перемещают в Новороссийск, Туапсе, Сочи и даже в Очамчире.

Добавим, систематические и удачные атаки Сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.

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