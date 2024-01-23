Росіяни збільшили кількість "Калібрів" у Чорному морі
Сьогодні, 23 січня, ворог продовжує тиснути на цивільне населення, залишаючи значну кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі. Наразі на бойовому рейді присутні надводні ракетоносії, тож ризик обстрілів залишається високим.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- У Чорному морі перебувають 10 кораблів, серед яких 2 ракетоносії з 14 "Калібрами" на борту;
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі — 2 корабелі, з яких ракетоносій з вісьмома "Калібрами".
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 4 суден, жодне не прямувало з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 18 суден, 8 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Раніше ми повідомляли, що 11 січня Румунія, Болгарія та Туреччина підписали меморандум щодо розмінування Чорного моря. Країни-члени НАТО спільними зусиллями почнуть роботи вже найближчим часом.
Нагадаємо, Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря. Штаб тактичної групи протимінних дій успішно завершив курс планування протимінних операцій, підготувавши особовий склад для спільної роботи.
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