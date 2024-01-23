Россияне увеличили количество "Калибров" в Черном море

Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ

Сегодня, 23 января, враг продолжает оказывать давление на гражданское население, оставляя значительное количество кораблей на дежурстве в Черном море. Сейчас на боевом рейде присутствуют надводные ракетоносители, поэтому риск обстрелов остается высоким.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море находятся 10 кораблей, среди которых 2 ракетоносителя с 14 "Калибрами" на борту;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с восемью "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 4 судов, ни одно не направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 18 судов, 8 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Ранее мы сообщали, что 11 января Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.

Напомним, Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами НАТО по вопросам разминирования акватории Черного моря. Штаб тактической группы противоминных действий успешно завершил курс планирования противоминных операций, подготовив личный состав для совместной работы.