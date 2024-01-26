Ракетная опасность — враг увеличил количество "Калибров" в Черном море
Сегодня утром, 26 января, армия-агрессор провела ротацию кораблей в Черном море. На дежурстве увеличилось количество носителей крылатых ракет типа "Калибр", из-за чего сохраняется повышенная опасность обстрелов.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море находятся 4 корабля, среди которых 3 ракетоносителя с 14 "Калибрами" на борту;
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю — 9 судов, 2 направлялось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 11 судов, 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, в последние месяцы Россия значительно уменьшила интенсивность использования "Калибров" во время массированных обстрелов Украины. Это может свидетельствовать о том, что враг испытывает определенный дефицит в ремонте оборудования, необходимого для запуска ракет.
Также мы писали, что в последнее время россияне выводят множество кораблей на дежурство в Черное море. Однако это далеко не их максимум и на рейде может быть одновременно несколько десятков боевых единиц флота РФ.
Добавим, в бухте Севастополя появились заграждения, препятствующие входу кораблям. Пока известно о четырех рядах боновых сооружений.
Читайте Новини.LIVE!