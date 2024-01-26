Ракетная опасность — враг увеличил количество "Калибров" в Черном море

Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ

Сегодня утром, 26 января, армия-агрессор провела ротацию кораблей в Черном море. На дежурстве увеличилось количество носителей крылатых ракет типа "Калибр", из-за чего сохраняется повышенная опасность обстрелов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море находятся 4 корабля, среди которых 3 ракетоносителя с 14 "Калибрами" на борту;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 9 судов, 2 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 11 судов, 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в последние месяцы Россия значительно уменьшила интенсивность использования "Калибров" во время массированных обстрелов Украины. Это может свидетельствовать о том, что враг испытывает определенный дефицит в ремонте оборудования, необходимого для запуска ракет.

Также мы писали, что в последнее время россияне выводят множество кораблей на дежурство в Черное море. Однако это далеко не их максимум и на рейде может быть одновременно несколько десятков боевых единиц флота РФ.

Добавим, в бухте Севастополя появились заграждения, препятствующие входу кораблям. Пока известно о четырех рядах боновых сооружений.