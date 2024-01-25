Росіяни можуть виводити у Чорне море десятки кораблів, — речник ВМС

Речник ВМС Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Останнім часом росіяни виводять велику кількість кораблів на чергування у Чорне море. Однак це далеко не їхній максимум і на рейді можуть бути одночасно кілька десятків бойових одиниць флоту РФ.

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

За його словами, наразі Чорноморський флот РФ виконує більше учбово-бойові завдання, а не веде повноцінне чергування.

"Окрім того, вони виконують окремі завдання, як з ведення розвідки, охорони пунктів базування…тому те, що в морі перебуває якась кількість кораблів не свідчить про те, що завтра вони почнуть рухатися у бік нашого узбережжя", — пояснив Плетенчук.

У Чорному морі збільшилася кількість ракетоносіїв

Зранку ворог провів ротацію у Чорному морі та до двох надводних ракетоносіїв вивів один підводний. Наразі сумарна кількість "Калібрів" становить 16 ракет.

Нагадаємо, протягом останніх місяців Росія значно зменшила інтенсивність використання "Калібрів" під час масованих обстрілів України. Це може свідчити про те, що ворог відчуває певний дефіцит у ремонті обладнання, необхідного для запуску ракет.

Також ми писали, що у бухті Севастополя зʼявилися загородження, які перешкоджають вхід кораблям. Наразі відомо про чотири ряди бонових споруд.