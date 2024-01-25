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Россияне могут выводить в Черное море десятки кораблей, — пресс-секретарь ВМС

25 января 2024 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне могут выводить в Черное море десятки кораблей, — пресс-секретарь ВМС
Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В последнее время россияне выводят большое количество кораблей на дежурство в Черное море. Однако это далеко не их максимум и на рейде может быть одновременно несколько десятков боевых единиц флота РФ.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, в настоящее время Черноморский флот РФ выполняет больше учебно-боевые задачи, а не ведет полноценное дежурство.

"Кроме того, они выполняют отдельные задачи, как по ведению разведки, охране пунктов базирования… то, что в море находится какое-то количество кораблей, не свидетельствует о том, что завтра они начнут двигаться в сторону нашего побережья", — объяснил Плетенчук.

В Черном море увеличилось количество ракетоносителей

Утром враг провел ротацию в Черном море и к двум надводным ракетоносителям вывел один подводный. В настоящее время суммарное количество "Калибров" составляет 16 ракет.

Напомним, в последние месяцы Россия значительно уменьшила интенсивность использования "Калибров" во время массированных обстрелов Украины. Это может свидетельствовать о том, что враг испытывает определенный дефицит в ремонте оборудования, необходимого для запуска ракет.

Также мы писали, что в бухте Севастополя появились заграждения, препятствующие входу кораблям. Пока известно о четырех рядах боновых сооружений.

Одесса
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ВМС
Черное море
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